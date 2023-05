Mônaco Zabani | Esmeralda e Futbreja | Bruxela decidem

na próxima sexta-feira (19) o Campeonato Barbarense de Futsal da 1ª divisão. A final será às 19h30, no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro.

As semifinais foram disputadas na noite desta segunda-feira (15). No primeiro jogo, o Mônaco Zabani | Esmeralda venceu o Esquina Maluca por 7 a 5, enquanto na segunda partida o Futbreja | Bruxela e o Number One | Time de Amigos empataram em 4 a 4, com vitória do Futbreja | Bruxela nos pênaltis por 4 a 2.

Definidos os classificados às quartas de final do Futebol Amador da 2ª divisão

Estão definidas as equipes classificadas às quartas de final do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 2ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Bélgica, Guarani, Biriguis, Areião | Revolução, Amigos, Futebol e Resenha, Chapecoense, Vila Rica | Nordestinos e S.E. Vale seguem em busca do título.

Os jogos das quartas de final serão disputadas neste sábado (20). Os vencedores estarão nas semifinais e assegurados na 1ª divisão de 2024.

Confira:

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

13h45 – Bélgica x Chapecoense

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

13h45 – Biriguis x S.E. Vale

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

13h45 – Amigos, Futebol e Resenha x Guarani

No Centro Esportivo Municipal “Antonio Leme”, no Mollon

13h45 – Vila Rica | Nordestino x Areião Revolução

Últimos resultados da 2ª fase

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

Paysandu 3×2 Chapecoense

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

Guarani 1×1 Bélgica

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

Roma 0x1 S.E. Vale

No Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano

Areião Revolução 2×1 Unidos Europa

