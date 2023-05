‘Estrada de terra’, na região da Praia Azul, começa a ser pavimentada

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (15), as obras para a pavimentação da Rua Guilherme Schimidt, no bairro Fazenda Santo Angelo, na região da Praia Azul.

Com investimento de R$ 1.577.119,72, sendo R$ 700.000,00 do Governo do Estado de São Paulo e R$ 877.119,72 de contrapartida da Prefeitura de Americana, serão pavimentados 4.515,36 metros quadrados, totalizando uma extensão de 545 metros, além da construção da rede de galeria pluvial, guias e sarjetas.

“Estamos felizes com o início das obras nesta importante rua da região da Praia Azul, com a ajuda desse repasse que conquistamos junto ao governo do Estado”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Mais uma grande conquista do governo do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi. São várias obras em andamento e muitas de recuperação da malha viária, seja de recapeamento ou pavimentação”, comemorou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Construtora e Pavimentadora Concivi é a responsável pela obra, vencedora do processo licitatório.

