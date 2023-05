Suzano agora com programa de apoio aos colaboradores na maternidade e paternidade

Para oferecer apoio aos(às) colaboradores(as) na maternidade e paternidade, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, desenvolveu o Programa de Parentalidade. A iniciativa tem como objetivo humanizar ainda mais essa etapa tão importante da vida e tornar o acolhimento das pessoas em um momento memorável. Para isso, o programa conta com uma série de ações especiais que aproximam o cuidado com a família do dia a dia da empresa.

“Na Suzano, temos o direcionar que diz ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e isso inclui a humanização de processos e acolhimento das pessoas nesse momento tão especial e transformador, que é a chegada de um filho ou uma filha. O Programa de Parentalidade Suzano foi criado para possibilitar essa rede de apoio para colaboradores e colaboradoras, e essa é a forma mais humana de renovar a vida”, afirma Rachel Velloso, gerente de Gente e Gestão.

Essa cultura fortalece a retomada ao trabalho e ameniza as mudanças que possam ser sentidas na rotina. Como integrante do programa Empresa Cidadã, a licença maternidade, obrigatória por lei em 120 dias, na Suzano pode ser estendida até 180 dias e a licença-paternidade é de 20 dias, incentivando as figuras parentais a vivenciarem integralmente o período de licença com a família.

LEIA TAMBÉM: Impossível terceirizar a maternidade: mães e mercado tech

Há 15 anos atuando na Unidade da Suzano em Limeira (SP), Monika Campagnaro Massuco, analista SGS – Governança de Dados Mestres, é mãe do Bento de cinco anos e está de licença-maternidade, devido ao nascimento da sua segunda filha, Maria Flor, que completou seis meses recentemente. Apaixonada pela maternidade, a profissional explica que participar do programa que a empresa oferece, com ações focadas para gestantes, foi fundamental para que ela e toda a sua família conseguissem viver este novo momento com tranquilidade.

“A Suzano oferece um programa que disponibiliza profissionais da área da saúde que apoiam as mamães. Eles nos dão todo o suporte durante e pós a gestação, com orientações para amamentar e o auxílio de nutricionistas para realizarmos as refeições de maneira correta. Além disso, durante a gestação foram realizados diversos encontros com outras mães em que pudemos trocar experiências e uma ajudar a outra”, destaca.

No programa “Mãe Amiga”, que integra essa iniciativa de parentalidade, colaboradoras mais experientes, que passaram pela vivência de retornar ao trabalho após o fim da licença maternidade, acolhem as colegas em processo de transição. Com essa palavra amiga, a adaptação ao mercado de trabalho é feita de forma mais humanizada. Durante 60 dias, as novas mamães são acompanhadas em ações que amenizam a ansiedade e qualquer outra reação gerada pelo distanciamento do bebê.

Desde junho de 2022, Ana Carla de Almeida, gestora da área Imobiliária da Suzano, na Unidade Limeira, e mãe do João de 4 anos, integra o programa “Mãe Amiga”. “Quando nos tornamos mães ganhamos um olhar ampliado de mundo e humanidade. Antes do João nascer, o meu mundo era focado no ‘eu’: meu crescimento, meu trabalho e meu sonho. Depois que ele veio ao mundo passei a focar no coletivo: nosso mundo, como juntos podemos fazer crescer, como nós podemos fazer para melhorar, sempre pensando no todo. E essa visão me fez integrar o programa para que pudesse acolher as mamães que retornam da licença-maternidade e sentem um misto de sentimentos e inseguranças”, explica a gestora.

Além disso, as famílias na Suzano ainda contam com outra iniciativa que integra o Programa de Parentalidade da empresa: o Bebê Saudável, que tem como objetivo oferecer às gestantes acompanhamento completo com equipe multidisciplinar que irão guiar as famílias durante todos os passos da gestação e no pós-parto. São enfermeiros(as) obstetras, psicólogos(as), nutricionistas e outros profissionais de saúde que fornecerão orientações para manterem a qualidade de vida nessa fase tão importante.

“Na Suzano, nossa preocupação com a família de nossos colaboradores e nossas colaboradoras se inicia nos primeiros passos da nova jornada, desde o começo com o Programa Bebê Saudável até a última etapa, que é o retorno humanizado ao ambiente de trabalho”, complementa Rachel Velloso.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento