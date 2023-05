Americana é a melhor cidade do Estado com mais de 200 mil habitantes em segurança e meio ambiente

Americana foi considerada a melhor cidade do Estado de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, nos quesitos segurança e meio ambiente, segundo o estudo “Comparação do Nível de Desenvolvimento dos Municípios Paulistas de Maior Porte”, divulgado em abril. O trabalho foi elaborado pelo Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), com a participação de professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e pela Fatec.

De acordo com os organizadores, o estudo apresenta dados comparativos das principais áreas associadas ao nível de desenvolvimento socioeconômico (qualidade de vida).

Americana foi avaliada dentro do grupo de 41 municípios com mais de 200 mil habitantes, que concentram, aproximadamente, 64% dos residentes do Estado. Foram levadas em consideração as áreas de economia, saúde, educação, meio ambiente, segurança, mobilidade e finanças públicas.

Na área de segurança, Americana obteve um dos menores índices de exposição a crimes violentos entre 2019 e 2021 e foi avaliada com nota 10, ficando em primeiro lugar ao lado de cidades como Piracicaba, Franca e Presidente Prudente.

No quesito meio ambiente, Americana também ficou em primeiro lugar graças à boa pontuação, de 2019 a 2021, no Programa Município Verde Azul. No cômputo geral, a cidade obteve a primeira colocação, com 10 pontos, junto com São José do Rio Preto, Santos e Mogi das Cruzes.