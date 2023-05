Leitinho anuncia R$12,1 milhões para asfalto na Eduardo Karklis e Av Brasil

O prefeito Leitinho Schooder e seu vice-prefeito Alessandro

Mineirinho anunciaram nesta semana o maior programa de pavimentação asfáltica da história de Nova Odessa. Através de um investimento de R$ 12,1 milhões, serão asfaltados o trecho rural da Avenida Brasil e toda a extensão da Estrada Municipal Eduardo Karklis (também conhecida como “Avenida Eduardo Karklis”).

Serão 23.966,00m² de pavimentação e 3.290 m de redes de drenagem de águas pluviais, beneficiando 2.285 metros lineares da Eduardo Karklis e 1.060 da Brasil. Atualmente, esses dois trechos são de terra batida, com eventual aplicação de material sólido para manter as condições de tráfego e manutenção constante por parte da Diretoria de Serviços Urbanos.

Estão sendo diretamente beneficiados os moradores de condomínios e bairros de chácaras como Recanto Ceci, Recanto da Fazenda e Condomínios Cerejeiras. Além de atender a moradores e empresas da região da Fazenda Velha, a obra vai criar um “anel viário” para desafogar o trânsito no cruzamento da Avenida Ampelio Gazzetta com a Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, criando um novo acesso totalmente pavimentado à região oeste da cidade.

O investimento da Prefeitura na obra será de R$ 12.145.214,93. A empresa vencedora da Concorrência Pública nº 01/2023, que atendeu a todas as exigências técnicas e cobrou o menor preço pela obra (abaixo da média inicial estimada), foi a Aracons Construtora Ltda. A ordem de serviço para início dos trabalhos deve ser emitida pela Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento nos próximos dias, e ai o período previsto de execução será de 6 meses (podendo variar conforme o regime de chuvas).

Parte do recurso vem do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal, em complementação a um recurso obtido pelo Município na tual gestão, via Programa Estadual Nossa Rua (através do qual, para cada real investido pelo Município, mais um real será destinado pelo Estado).

Os projetos incluem pavimentação asfáltica, execução de guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical. O prefeito Leitinho reforçou novamente seu agradecimento aos vereadores de Nova Odessa, que aprovaram a adesão da cidade ao Finisa.

“As obras na Eduardo Karklis e na Brasil servirão para atrair empresários para essa região, que vai passar a ter uma logística completa, facilitando a instalação e ampliação de empresas e indústrias ali. Os moradores dos condomínios e bairros de chácaras também vão ganhar em qualidade de vida e valorização de seus imóveis”, apontou Leitinho.

