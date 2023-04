Ex-secretário de Saúde de Nova Odessa, Vanderlei Cocato

vai ser testado como nome do Republicanos para a corrida a prefeito de 2024. Por muitos anos o ‘menino de ouro’ do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB), Cocato coordenou a campanha do suplente de deputado estadual Ricardo Molina (REP). A cidade hoje oscila entre o confronto previsto Bill x Leitinho Schooder (PSD) e a entrada de uma terceira via com força para desequilibrar a disputa.

Além de Leitinho, Bill voltou a circular com mais força na cidade, mas ainda não convenceu todo seu grupo de que será competitivo contra o favoritismo do atual prefeito. Cocato pode ‘melar’ a disputa dos dois e atrair nomes mais novos da política local.

