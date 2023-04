O Senac Americana realizará entre os dias 17/4 e 20/4, das 8h às 21h, a feira de troca de livros e gibis em comemoração ao Dia Mundial do Livro (23/4). São aproximadamente 450 títulos que estarão à disposição do público para trocas na própria unidade, localizada na Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo.

LEIA TAMBÉM: Chico reúne diversas frentes para discutir segurança nas escolas

São aceitos gibis e obras de literatura, infantis e infanto-juvenis em bom estado de conservação, ou seja, que não estejam danificados, com páginas faltando, rasgos ou manchas que comprometam a leitura. Só não serão aceitos livros didáticos, de teor religioso ou político. “A feira de troca de livros tem como objetivo estimular a leitura, dando acesso ao maior número de pessoas, gratuitamente. Atrelado a isso, temos a ampliação do conhecimento e a oportunidade que cada capa de exemplar esconde de prazer, descobertas e aprendizado”, afirma Sandra Folgosa Amaral, gerente do Senac Americana.

Serviço:

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento