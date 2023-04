Supermercado da região tem festival de biscoitos e salgadinhos

De 18 a 30 de abril, Rede de Supermercados Pague Menos terá biscoitos e salgadinhos com preços imbatíveis

Muitas famílias sempre quebram a cabeça para a montagem do lanche dos estudantes toda semana. Uma opção fácil e prática é equilibrar, com alimentos saudáveis e naturais, snacks, biscoitos e salgadinhos. Pensando nisso, a Rede de Supermercados Pague Menos traz aos Clientes o Festival Biscoitos e Salgadinhos, que acontece nas 33 lojas físicas da Rede e e-commerce, de 18 a 30 de abril.

As condições especiais possibilitam aos Cliente acesso às suas marcas de preferência com preços mais atrativos. “Para nós, consequentemente, aumenta o tráfego em nossas unidades físicas e e-commerce, por conta das promoções e ofertas, além de ressaltar parceria com indústria. Nesse Festival Biscoitos e Salgadinhos, nossos parceiros são: Pepsico, Itambé, AMBEV, Quimica, MDias, Nestlé, General Mills, Heineken, Mondelez, Diageo, Arcor e Proauto“, enfatiza o gerente de Marketing da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon.

A seção de Biscoitos e Salgadinhos tem uma venda expressiva. Além de saborosos, são ótimas opções para eventos, festas e encontros familiares. “A praticidade e variedade que temos hoje contribuem para um bom número de venda dos itens”, diz Cecon. “Queremos que nossos Clientes tenham experiências incríveis, por isso, nossa oferta vem para somar em todos os momentos. Além disso, há várias combinações que podem ser feitas com biscoitos e salgadinhos com cerveja, refrigerante, sucos entre outros”, complementa.

O Festival de Biscoitos e Salgadinhos da Rede de Supermercados Pague Menos acontece de 18 a 30 de abril de 2023 nas 33 lojas e no e-commerce. Serão vários produtos com descontos especiais durante o período da ação. O endereço e horário de funcionamento de cada uma das lojas físicas podem ser consultados no site https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s

