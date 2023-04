Em discurso, Tarcísio reconhece ações do prefeito Chico contra a falta de água

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas reconheceu, durante discurso feito em Campinas na semana passada, os esforços da gestão Chico Sardelli para resolver o problema histórico da falta de água em Americana. A fala do governador aparece em vídeo publicado pelo prefeito nesta segunda-feira (17) nas redes sociais.

Tarcísio diz no vídeo que o Governo do Estado atuará ao lado dos municípios e dos prefeitos.

“A nossa ideia é ter um governo de portas abertas, ouvindo as aspirações dos prefeitos, porque o prefeito traz para nós aquilo que o cidadão está precisando. Eu acompanho o esforço do Chico na questão do abastecimento de água, na questão da reservação, então contem com o Governo do Estado em todas as demandas”, diz Tarcísio no discurso.

Na publicação feita nesta segunda, Chico escreve que “ter apoiado o governador Tarcísio nas eleições tem se mostrado um grande acerto” e diz que Tarcísio é “um gestor arrojado, que entende as demandas dos municípios e está de portas abertas para nossa gestão”.

Chico declarou apoio e fez campanha abertamente para Tarcísio de Freitas no 2º turno das eleições 2022.

