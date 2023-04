Americanense Rafaella leva o Miss SP Pré Teen

Rafaella Alves garota de 12 anos e americanense levou,

neste último domingo(16), o título Miss São Paulo em sua categoria Pré Teen 2023.

O concurso do Miss São Paulo 2023, ocorreu na capital paulista, organizado por Kabeto, produtor executivo, agente de modelos e coordenador de concursos Misses.

Rafa, desde 2022 vem ganhando títulos em concursos de sua categoria, mostrando destaque e levando seu nome as passarelas. “Nunca desista dos seus sonhos, aos 5 anos fui diagnosticada com síndrome nefrótica fiz tratamento com corticoides durante 2 anos e hoje estou curada e vencendo vários concursos de beleza”, afirmou a garota.

Ainda em entrevista, Rafa contou que em maio deste ano ela estará concorrendo ao Miss Brasil de sua categoria, em Curitiba.

