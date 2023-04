Alunos e profissionais da educação terão aulas de comportamento seguro em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré disponibiliza a partir desta semana aulas de comportamento seguro para alunos e profissionais da educação da rede municipal. As aulas serão ministradas pelo guarda municipal, Ricardo Santos Aguiar, que

trabalha há 22 anos na área de segurança pública e é faixa preta em Krav Magá.

A medida foi decida pela Comissão Permanente de Combate à Violência nas Escolas criada na semana passada por determinação do prefeito de Sumaré, Luiz Dalben. A comissão é formada pelas secretarias de Educação, Segurança, Saúde,

entre outras, além do Fundo Social de Solidariedade.

LEIA TAMBÉM: Sumaré. Escolas vão ter cerca elétrica e detector de metal

“Nosso objetivo é ensinar os alunos e demais profissionais da educação a ter um comportamento seguro. Por meio de palestras e outras técnicas, vamos proporcionar experiências de prevenção”, explica Aguiar.

BRIGADAS DE SEGURANÇA

Outra medida adotada pela comissão é a criação das Brigadas de Emergência. A Guarda Civil Municipal está produzindo um estudo com o intuito de elaborar um plano emergencial de evasão, além de apresentar um relatório com os pontos

vulneráveis de cada uma das 38 escolas municipais de Sumaré.

“Vale ressaltar que são ações que estão em andamento em paralelo com as rondas nas escolas que continuam sendo a prioridade”, afirma o secretário de Segurança, Eduardo Ramalho.

CARTILHA

Agentes do Promad (Programa Municipal Antidrogas) – núcleo subordinado à Guarda Municipal) – estão desenvolvendo uma cartilha cujo conteúdo é o combate às fake news, educação contra o bullying e a violência escolar.

O material será distribuído durante as palestras sobre drogas lícitas e ilícitas realizadas dentro do Promad.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento