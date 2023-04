Diego volta a circular em Americana

O ex-prefeito de Americana Diego De

Nadai (2009-14) voltou a circular pela cidade. Ele tem participado de reuniões ‘semi secretas’ e apresentado os nomes que deve apoiar para as eleições de 2024. A irmã dele, Talitha, que foi candidata a prefeita em 2020, deve vir a vereadora no PDT de Giovana Fortunato no ano que vem.

Diego disse recentemente ao NM que não pretende se intrometer no processo eleitoral de 2024 por conta de sua amizade com o atual prefeito Chico Sardelli (PV).

Os arapongas do NM disseram que DDN já teria participado de pelo menos 8 reuniões em várias ‘pontas’ de Americana.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento