O Botão do Pânico para emergências já está disponível para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Americana. Na sexta-feira (14), educadores foram capacitados para utilização da tecnologia e, agora, escolas estaduais e particulares também poderão ter acesso, bastando procurar a Guarda Municipal de Americana (Gama).

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, acompanharam a capacitação de educadores ministrada por patrulheiros da Gama, na sede da corporação. Eles foram recepcionados pelo comandante da autarquia, Marco Aurélio da Silva, que também participou da reunião.

O Botão do Pânico é uma tecnologia que permite o acionamento imediato da Guarda em caso de emergência e cada unidade da rede municipal de Educação indicou três servidores para utilizá-lo. Além de adquirirem informações sobre o uso do aplicativo, os participantes receberam orientações para atuarem em situações extremas.

O prefeito destacou os esforços da Administração Municipal para que as escolas de Americana sejam ambientes seguros para receber crianças e os educadores. “Tudo o que podemos fazer estamos fazendo. Fomos uma das primeiras cidades a tomar iniciativa nesse sentido, pois queremos um trabalho muito forte para preservar a vida de nossas crianças e dos profissionais de Educação que convivem no dia a dia com elas. Confio em vocês e saibam que estamos investindo o possível para que vocês tenham a qualificação e o reconhecimento merecidos. Minha gratidão a cada um pelo que têm feito por nossas crianças nas escolas, viva a Educação!”, declarou.

O vice-prefeito agradeceu a Guarda por preparar os profissionais da Educação e lembrou a atuação dos educadores, sempre voltada ao bem-estar dos alunos. “Queremos dar essa tranquilidade aos professores pois são eles que todos os dias cuidam de nossas crianças. Que vocês tenham tranquilidade e segurança para trabalhar e saibam que podem contar sempre com a Guarda Municipal”, destacou.

Chico anunciou, na semana passada, um pacote de ações para reforçar e ampliar a segurança na Rede Municipal de Educação, incluindo a presença de vigilantes nas escolas e a ampliação do patrulhamento escolar feito pela Gama. O pacote denominado Núcleo de Segurança Escolar inclui a implantação do Botão do Pânico, o treinamento de educadores para atuarem em situações extremas, a convocação de psicólogos via concurso público para atuarem na prevenção de casos de violência nas escolas, além do Programa Escola Segura, que prevê o videomonitoramento em todas as escolas e prédios da Secretaria de Educação, com a instalação de 933 câmeras (em fase de licitação).

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, citou a agilidade no desenvolvimento e apresentação do Núcleo de Segurança Escolar. “A escola sempre foi um ambiente que, até então, víamos como inviolável e esse sentimento nos fez tomar decisões rápidas. Quando anunciamos a Escola Segura, a formação de hoje estava prevista, mas redobramos os esforços com novas ações porque, para a Administração Municipal, toda vida tem valor”, garantiu

O comandante da Gama destacou a construção coletiva do pacote de ações e estimulou os educadores a contribuírem. “O trabalho é desenvolvido em conjunto, então sintam-se parte do processo para dar sugestões. Nosso intuito é um só: deixar nossas crianças e os funcionários da Educação seguros para que eles possam desenvolver nossos alunos da melhor maneira”, ressaltou.

A secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, e o coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos, também participaram da atividade.

A diretora da Casa da Criança Maíra, Veridiana Totti Menuzzo, agradeceu as ações desenvolvidas pelo município para ampliar a segurança dos profissionais da Educação e dos alunos da rede. “Gostaria de agradecer a atenção que vocês têm dedicado. A semana foi bem intensa, os pais estavam muito preocupados, e desde quarta-feira, a intensificação da roda escolar trouxe uma tranquilidade para os pais, e isso foi percebido pela comunidade”. Para ela, as medidas aproximaram os familiares do grupo de profissionais das escolas.

A mesma avaliação foi feita pela diretora da Casa da Criança Curió, Maria Ap. Antoniassi Beraldo. “As crianças têm recebido a Guarda muito bem. Reforço o que a Veridiana falou, os pais têm se sentido muito mais seguros e nós também”, disse.

