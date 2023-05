Definidos classificados no Futebol Amador SB 1a e 2a

Definidos os classificados à segunda fase do Campeonato Barbarense

de Futebol Amador da 1ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Lado Leste, PSV Zabani, Real Ferroviário, Holanda, Esmeralda, São Fernando, Grêmio Orquídeas e Milionários seguem em busca do título da edição 2023 do “Varzeanão”.

A última rodada da 1ª fase apontou também os rebaixados. O Atlético Barbarense caiu para a 2ª divisão e o E.C. 1º de Maio | Ágape foi eliminado da competição, sendo rebaixado à 4ª divisão.

Na divisão de acesso, a 2ª rodada da 2ª fase apontou os primeiros classificados para as quartas de final, com Biriguis, Guarani e Bélgica assegurando vaga na sequência da competição.

Confira:

Sábado (6)

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

Vila Rica | Nordestinos 1×2 Roma (2ª divisão)

Atlético Barbarense 0x2 Holanda (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “Antonio Leme”, no Mollon

Lado Leste 2×1 Tremendão (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

Amigos, Futebol e Resenha 3×1 Paysandu (2ª divisão)

Jardim Brasília 0x6 Real Ferroviário (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

Biriguis 2×1 Areião Revolução (2ª divisão)

PSV Zabani 0x3 Esmeralda (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano

Bélgica 2×0 Coritiba (2ª divisão)

Grêmio Orquídea 2×2 Unidos da Linha (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “João Querubim Teodoro”, no Santa Rita

São Fernando 1×0 Milionários (1ª divisão)

Classificação

1ª divisão

Grupo A

1º – Lado Leste – 16 pontos (classificado)

2º – União São Fernando – 14 pontos (classificado)

3º – Real Ferroviário – 13 pontos (classificado)

4º – Milionários – 13 pontos (classificado)

5º – União Aparecida – 7 pontos

6º – Tremendão – 7 pontos

7º – Jardim Brasília – 5 pontos

8º – E.C. 1º de Maio | Ágape – Eliminado (rebaixado)

Grupo B

1º – Esmeralda – 18 pontos (classificado)

2º – PSV Zabani – 11 pontos (classificado)

3º – Grêmio Orquídeas – 9 pontos (classificado)

4º – Holanda – 9 pontos (classificado)

5º – Mollon – 8 pontos

6º – Unidos da Linha – 2 pontos

7º – Atlético Barbarense – 1 ponto (rebaixado)

Grupos da 2ª fase

Grupo C – Lado Leste, PSV Zabani, Real Ferroviário e Holanda

Grupo D – Esmeralda, São Fernando, Grêmio Orquídeas e Milionários

2ª divisão

Grupo D

1º – Bélgica e Guarani – 3 pontos

3º – Coritiba – Nenhum ponto

Grupo E

1º – Biriguis – 6 pontos

2º – Unidos do Europa e Areião | Revolução – Nenhum ponto

Grupo F

1º – Chapecoense e Amigos, Futebol e Resenha – 3 pontos

3º – Paysandu – Nenhum ponto

Grupo G

1º – Roma e Vila Rica | Nordestinos – 3 pontos

3º – S.E. Vale – Nenhum ponto

