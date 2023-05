Os vereadores barbarenses (SB) devem apreciar quatro projetos de lei

e um projeto de resolução, além de seis moções, amanhã (09 de maio), durante a 17ª Reunião Ordinária do ano, a realizar-se a partir das 14 horas, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, devem ser discutidos e votados dois projetos de lei de iniciativa do vereador Eliel Miranda (PSD). O PL 137/2021 cria o sistema único de cadastro para doação de sobras de materiais de construção oriundos de construtoras e obras particulares para edificação de moradias para a população carente no Município; enquanto o PL 56/2022 dispõe sobre a prioridade dos pacientes diabéticos em caso de realização de exames médicos em jejum total nas unidades de saúde do Município, bem como nos laboratórios particulares.

Em seguida, deve ser apreciado o Projeto de Lei nº 201/2022, assinado pelo vereador Antonio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (Republicanos), que denomina a área pública localizada entre as ruas Suíça, Grécia e Mônaco, no Jardim Europa IV, em homenagem à memória de João Ribeiro Sobrinho.

Na sequência, a pauta de votação traz o Projeto de Resolução nº 04/2023, de autoria do vereador Felipe Corá (Patriota), que altera a denominação das Comissões Especiais de Inquérito para Comissões Parlamentares de Inquérito.

Por fim, a Ordem do Dia traz o Projeto de Lei nº 218/2022, protocolado pelo vereador Reinaldo Casimiro (Podemos), que denomina a área pública localizada entre as ruas Luxemburgo, Suíça e Mônaco, no Jardim Europa IV, em homenagem à memória de Iracema Nonato dos Reis Suniga.

Ainda nesta reunião, devem ser apreciadas as moções nº 207, 209 e 211 a 214/2023.

Vereador aplaude atriz mirim Isabelly Panontim, do Miss São Paulo

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou, hoje (8), a Moção 235/2023, de aplauso à atriz e modelo mirim Isabelly Panontim, de Santa Bárbara d’Oeste, que se destacou em novelas, séries e eventos representando a cidade.

Isabelly é filha de Bruno Panontim e Viviane Paschoal, irmã de Giovanni. Ela está cursando o 4º ano do Ensino Fundamental I na escola SESI e é dedicada à carreira que escolheu, fazendo vários cursos de especialização com grandes nomes do mercado.

Isabelly venceu o concurso de Miss (categoria infantil) da Cidade de Monte Mor – SP, nos anos de 2020/2021, e está participando do Curso de Teatro pela Escola de Artes – Caminhos da Cultura, no Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Assad Sallum”. Ela também está concorrendo a Miss São Paulo Infanto Juvenil 2023, sendo a única representante da cidade neste evento.

Presidente se reúne com vice-prefeito de Rio das Pedras

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), recebeu, na manhã desta segunda-feira (08), em seu gabinete na sede do Legislativo, o vice-prefeito do município de Rio das Pedras, Trudpert Alan Leite Riesterer, conhecido como Tutinho.

Segundo Monaro, o encontro faz parte de ações cujo intuito é aproximar a gestão das cidades próximas de Santa Bárbara d’Oeste para, assim, dividir experiências e projetos que possam levar à melhoria da qualidade de vida da população barbarense.

“É sempre engrandecedor e nos traz bons frutos saber de que maneira municípios próximos resolvem problemas e trabalham por melhores condições de vida para seus cidadãos”, afirmou o presidente da Casa de Leis, lembrando que Tutinho já foi por três vezes presidente da Câmara de Rio das Pedras.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento