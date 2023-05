“É com a mais profunda tristeza que eu comunico a morte do meu marido, David Miranda. Ele iria fazer 38 amanhã. Sua morte, no início desta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em paz, cercado por nossos filhos, pela família e por amigos”, escreveu.

Miranda foi internado em agosto para tratar de infecção intestinal. O quadro se agravou desde então. Ele não foi candidato à reeleição por conta do quadro de saúde.

