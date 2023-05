Na última segunda-feira (8), a apresentadora Angélica falou em vibrador



deu o que falar nas redes sociais. Em uma postagem, ela aponta “Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto”.

A ação, de publicidade para a sua marca de sex shop, rendeu uma série de comentários negativos dos fãs. “Que propaganda infeliz, chega a ser desrespeitosa. Não adianta querer forçar, quebrar um tabu tão bem estabelecido. Mães são sagradas”, escreveu uma pessoa. “Achei essa publicação uma falta de respeito total com as mães”, disse outra.

No entanto, ao mesmo tempo, a publicação ganhou o apoio de artistas como a cantora Fafá de Belém. “É um presentaço”, disse a artista. Na mesma publicação, uma seguidora comentou “Gente, para que esse auê? Se não quer presentear, não presenteie. Simples! Para que tanto chilique?”.

O sex toy é um dos itens mais procurados entre o público brasileiro

De acordo com a pesquisa “O que é Prazer Sexual?”, promovida pela Miess Sex Shop. Os produtos mais vendidos em sex shops atualmente são os géis com sabores variados. Logo em seguida aparecem os vibradores, comprados por 65% dos consumidores.

Além disso, segundo informações da plataforma de marketing SemRush, o termo “vibradores” movimenta mais de 200 mil buscas todo mês em todo o Brasil.

Afinal, para que servem os vibradores?

Em linhas gerais, a função central dos vibradores é potencializar a masturbação e, claro, facilitar o orgasmo. Trata-se de um objeto democrático, feito para mulheres e homens de todas as faixas etárias, podendo ser utilizado a sós ou acompanhado do parceiro.

Pesquisas apontam que mulheres casadas entre 25 e 35 anos correspondem a maior parcela de consumidores de vibradores no Brasil.

Não existem restrições para o uso de vibradores, em virtude da variedade de opções oferecidas e aos benefícios proporcionados. Muita gente imagina que a função desses sex toys é apenas garantir prazer. Porém, o uso também traz melhoras a saúde física e mental.

Benefícios proporcionados pelos vibradores

Diversas partes do corpo conseguem ser beneficiadas pelos vibradores, começando pelo coração. Estudos realizados pela Universidade de Medicina e Odontologia de Nova Jersey, EUA, mostram que a masturbação ajuda na saúde do coração.

O ato não possui o mesmo efeito de um exercício físico, mas pode ser comparado aos benefícios da caminhada em uma esteira.

O seu sono também pode ser afetado positivamente. Gozar antes de dormir garante noites bem dormidas. A relação entre os vibradores e a maior qualidade do sono foi apontada pela Universidade Central de Queensland, Austrália.

Em meio ao clímax, o corpo humano realiza a produção da prolactina, hormônio incumbido de induzir ao sono. Só para ilustrar, 47% dos entrevistados na pesquisa afirmaram facilidade em adormecer após a masturbação.

Já o estudo da Universidade de Roma, Itália, indica que os orgasmos ajudam a aliviar o estresse e a tensão acumulada. A oxitocina, produzida durante o ápice da masturbação, é um hormônio responsável por melhorar o humor.

Quais os modelos de vibradores mais vendidos?

Modelos não faltam, existem vibradores para todos os gostos e necessidades. Eles podem variar de tamanho, espessura, função, textura, aroma e até mesmo sabor.

No mercado, é possível encontrar vibradores dos mais diferentes tipos. Há modelos que estimulam clitóris, vulva e lábios externos da vagina, outros usados para sucção e outros para penetração.

Em 2021, os destaques de vendas foram os estimuladores de clitóris e de sucção. Alguns, inclusive, podem ser usados a dois e oferecem mais de 10 ritmos de vibração.

Como escolher o vibrador ideal e quais fatores considerar?

Diante da variedade de vibradores disponíveis no mercado, fica difícil escolher só um, não é mesmo? Já dá para adiantar que não tem um tipo que sirva para todos. Ou seja, tudo depende do gosto de cada pessoa.

O primeiro passo para eleger o modelo ideal é conhecer as 5 variações:

Vibradores para penetração;

Vibradores externos;

Vibradores com estimulação interna e externa;

Vibradores anais;

Vibradores em formato de pênis.

O segundo passo consiste em entender qual é o tipo de sensação que você busca. Isso está atrelado a frequência emitida pelo vibrador. Existem dois tipos: alta e baixa. A segunda tende a potencializar o orgasmo, devido à maior estimulação das terminações nervosas.

Depois, o material do produto deve ser considerado. Grande parte dos vibradores possui revestimento de silicone, por sua textura, maleabilidade e pelo fato de ser fácil de limpar. Por outro lado, também são fabricados vibradores de plástico ou metal.

Vale destacar que itens fabricados a partir de borracha gelatinosa devem ser evitados. Afinal, eles carregam ftalatos, componente tido por alguns como tóxico. Seu principal atrativo é o preço, sempre baixo. Mas essa economia não costuma valer a pena.

