Juju Salimeni comemora fase pós Pânico

Juju Salimeni relembrou sua época de panicat, no programa “Pânico na TV”,

em interação com os seguidores no Instagram na noite do último sábado (29). O assunto veio à tona após a modelo ser questionada por um internauta se sente mais bonita atualmente ou na época em que trabalhava na televisão.

Em resposta, a modelo compartilhou imagens de antes e depois da era panicat, garantindo que se sente mais bonita com sua atual fisionomia. “A mulher sempre melhora com o tempo. Eu estava ótima pra época, usava maquiagem da moda… mas hoje me sinto muito mais bonita”, refletiu.

Juju foi questionada, também, se gostaria de voltar para a televisão. Segundo ela, há vontade, mas prefere a dinâmica de seu trabalho nas redes sociais. “Trabalhar na TV é um compromisso bem desgastante. São longos períodos de gravação, preparação, produção… ninguém imagina quando assiste”, explicou.

“Hoje eu tenho muito mais liberdade de horários, uma vida mais tranquila e posso planejar o que eu quiser. E, na minha opinião, a internet é a nova TV, com muito mais audiência, aliás”, finalizou a modelo.

