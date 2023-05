Balanço suspenso. Ambiente íntimo e aconchegante para relaxar

Os balanços e poltronas suspensas estão cada vez mais em alta nos projetos

realizados em casas, apartamentos e até mesmo em projetos comerciais. Os objetos decorativos têm se sobressaído e conquistado cada vez mais espaço nos lares de muitos brasileiros.

Além de serem bonitos, também contemplam o espaço, tornando-o mais íntimo, aconchegante e ideal para quem deseja ter um momento mais tranquilo. Mas aqueles que pensam que se trata apenas de uma forma de decoração estão equivocados. Ele também tem uma função importante: o lúdico, como explica a arquiteta Patricia Miranda, que está à frente do escritório Raízes Arquitetos.

“Para além do conforto e do descanso, como num momento de leitura ou estudo, podemos compor as poltronas suspensas e balanços de forma que toda a família possa ter um momento de convivência com itens que deixam os cômodos com ares mais leves, como nos quartos infantis”, detalha a arquiteta. Em termos de segurança para o público infantil, é sempre importante ter a supervisão de um adulto, de acordo com a independência da criança, mesmo se for uma poltrona. Além disso, a instalação deve ser feita longe das janelas.

Projeto em apartamento alugado, com aproveitamento dos espaços nos ambientes |Foto: Edson Ferreira

O que preciso saber antes de prosseguir com uma instalação de poltrona suspensa? Análise do teto: verifique se é laje de concreto, pré-fabricada ou se trata de apenas um forro de gesso. Com exceção do concreto, onde o móvel é instalado diretamente no local, na laje pré-fabricada a peça é presa nas vigotas. Quando se trata de um forro, a profissional explica que será necessária a inclusão de uma estrutura auxiliar para suportar esse peso. Espaço no ambiente: verifique se o local possui dimensão suficiente para o tamanho da poltrona ou balanço e se não terá nenhum outro objeto que possa bloquear seus movimentos. Alerta A profissional orienta que, se a fixação for feita diretamente na laje, pode-se usar ganchos de rede. Na necessidade de uma estrutura auxiliar, nem sempre o gancho será possível, mas pode ser encomendado com um serralheiro e até apresentar um desenho específico, como um anel fechado ao invés do gancho, por exemplo. “As poltronas suspensas sempre são acompanhadas por uma corrente ou corda. Mas caso seja preciso comprar, recomendo uma corda semi-estática, que também é usada em escaladas. Além de bonitas, garantem uma segurança suplementar“, discorre.

Projeto realizado pela arquiteta Patricia Miranda, onde a instalação do balanço foi realizada com ganchos diretamente na estrutura do teto |Fotos: Caca Bratke

Preciso de autorização especial do condomínio para instalação no meu apartamento? Quando uma edificação é projetada, a estrutura já considera uma carga que será adicionada com mobiliário e pessoas. Assim, o peso de uma poltrona com usuário pode ser considerado pequeno, mas em caso de dúvida ou a relevância de um cuidado adicional, um engenheiro estrutural pode ser consultado. “Com o projeto estrutural em mãos, ele pode avaliar a sobrecarga prevista para aquele ambiente”, diz Patrícia. Drywall resolve a vida A profissional ainda informa que a altura ideal para balanços em ambientes internos é de 45cm. “O importante é que o assento do balanço fique na altura do assento de uma cadeira ou banco, pois nessa altura um adulto também consegue usufruir“, complementa. Modernidade na decoração: poltronas suspensas na área externa

Uma sala de jantar integrado a área gourmet, nesta residência praiana. As poltronas suspensas projetadas pela arquiteta deixou o ambiente com maior amplitude |Foto: Edson Ferreira

Justamente por lembrarem um balanço, a opção é perfeita para ambientes externos. “Há diversos materiais e modelos disponíveis. O formato oval é bem procurado e combina muito bem até mesmo para sacadas dos apartamentos, com opção de suporte de chão para quem não sentir segurança em pendurar a cadeira no teto“, destaca Patricia Miranda. Para ela, as poltronas suspensas estão muito em alta e presentes também em jardins. “É a oportunidade de aproveitar ainda mais esses espaços em nosso dia a dia. É um convite para o descanso!”, finaliza.

Sobre Raízes Arquitetos Da arquitetura, a profissional Patrícia Miranda traz o conhecimento de escritórios de diferentes portes, construtoras, canteiro de obras e desenvolvimento de projetos – desde a aprovação até o detalhamento executivo, com coordenação, verificação e compatibilização. Do design, traz o desenvolvimento de móveis e objetos, exclusivos ou de produção seriada. “Cuidamos de arquitetura e design, campos que tratam do homem, além dos cheios e vazios à sua volta. Unimos conhecimento técnico e sensibilidade poética”, enfatiza.

