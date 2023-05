Americanense ganha R$ 46.500,00 no Vida Cap

Mais uma americanense sortuda!

A moradora do Jd. Primavera na região da Cidade Jardim se deu bem no sorteio do Vida Cap Limeira deste final de semana.

Ela foi sorteada com mais três pessoas de outras cidades no principal prêmio: uma Fiat Toro + R$ 40 mil ou R$ 186 mil líquidos divididos em quatro.

Essa é a terceira semana seguida em que moradores de Americana se dão bem na premiação.

Além da moradora, neste domingo, um morador da Praia Azul, que fez a aposta no posto da entrada do Jd. América, ganhou R$ 5.000,00. Outra moradora do Parque das Nações ganhou R$ 3.400,00 e nove americanenses foram contemplados no giro da sorte, cada um vai receber R$ 1.000,00.

