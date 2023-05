O vereador Lucas Leoncine (PSDB) participou na última semana,

no campus Maria Auxiliadora do Centro Universitário Salesiano de Americana (Unisal), do Fórum “Americana 2030 – Desafios do Futuro de Americana”, promovido pelo Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana (FDCA).

O evento teve como objetivo discutir sobre a Americana atual e planejar a cidade para 2030 no contexto do desenvolvimento urbano, impactos ambientais, crescimento horizontal/vertical e as parcerias público-privadas. “É muito importante a participação do poder legislativo no debate para expor o trabalho dos vereadores e contribuir para o futuro de nossa cidade”, ressaltou Leoncine.

O parlamentar enalteceu ainda o debate e a interação dos participantes com os temas propostos. “Decisões importantes são tomadas pelo legislativo, que em sua maioria são soluções que visam o futuro, e, às vezes, são até incompreendidas no momento da votação. Por isso a importância de outras entidades trabalharem pensando no resultado futuro de Americana. Parabéns ao FDCA por organizar o evento e liderar projetos futuros para nossa cidade”, concluiu o vereador.

