A ex-vereadora de Americana Maria Giovana Fortunato (PDT) voltou a fazer postagens relacionadas a política nas redes sociais nos últimos dias.

Giovana ficou um tempo na “marcha lenta” nas publicações, priorizando mais posts pessoais e, nesta semana, voltou a atacar a prefeitura municipal. Dessa vez, Giovana expôs relatos sobre a maternidade do Hospital Municipal, que já está no radar do poder executivo para reforma.

Outro posicionamento feito MG foi a favor da saída do técnico do Corinthians, o Cuca. O time postou nas redes sociais a nota oficial do desligamento do então técnico, material compartilhado pela pedetista.

2024. O posicionamento de Giovana indica que em 2024 a corrida eleitoral deve contar com seu nome. Em março, Maria Giovana chegou a publicar um encontro com a vereadora Professora Juliana (PT), o que poderia demonstrar um alinhamento entre as duas para disputar as eleições no próximo ano, unindo forças para um time de esquerda.

Fato é que o enfrentamento à reeleição do atual prefeito Chico Sardelli (PV) não será uma tarefa fácil e, caso Maria Giovana decida ser candidata a prefeita da cidade mais uma vez, o risco de mais uma derrota é alto. Em 2022, MG perdeu para Chico na disputa municipal, e, em 2022, também perdeu na corrida de deputada federal.

PESQUISA. Uma pesquisa realizada pela Memento Consultoria traz Chico Sardelli na liderança pela sucessão. MG aparece em segundo, seguida pelo ex-prefeito Omar Najar (MDB). Veja o resultado da pesquisa aqui.