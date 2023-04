Com entrada gratuira, Juca Jazz Festival em Santa Bárbara acontece neste domingo

Santa Bárbara d’Oeste receberá neste domingo (30) Juca Jazz Festival – evento promovido pela primeira vez no Município – em alusão ao Dia Internacional do Jazz. Com entrada gratuita, as apresentações serão das 10 às 19 horas no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, conforme programação detalhada abaixo. Realizado pelo Movimento Juca Jazz e Juarez Godoy Arte e Cultura, o evento na cidade conta com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A programação contará com apresentações de Grupo Sementes da Paz, DJ Djazz, Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, DJ F.de.Fela, Ana Sant’Ana, Ezequiel Braga, Corda Coral de Americana e Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste “Vozes Bárbaras”, Dj Viny Blanco, Márcio Lemos Trio e Laércio Ilhabela.

Por fim, o Festival contará com encerramento do contrabaixista Arturzinho Aguiar, com seu show “Além do Carmo”, uma realização do ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Além das apresentações de música e dança, o evento trará atrações extras, como Feira de Discos, Mesa Literária Escritores da FLAAM – Feira Literária e Artística de Americana, Espaço Kids Adonis: Recreação e contação de histórias, Feira de Artesanato, Espaço Saúde e Praça de alimentação com food trucks, além da abertura do Museu da Imigração para visitação das 10 às 17 horas, localizado em frente ao Centro de Memórias.

Confira detalhes da programação completa:

Domingo (30) | SANTA BÁRBARA D’OESTE

10h – GRUPO SEMENTES DA PAZ

Danças circulares, prof. Joseph Fattal Jr. Dia de celebrar a paz, a liberdade e a harmonia universais. O grupo Sementes da Paz, comandado pelo professor Joseph Fattal Jr convida todos a participarem das danças circulares, para abrir o dia que unirá o planeta através da música e da dança no Dia Internacional do Jazz.

11h – DJ DJAZZ

No Dia Internacional do Jazz, DJ Djazz não poderia faltar, é claro! Originalidade e sempre boas surpresas para embalar essa data.

12h – ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA MOTTA E CULTURA AFRO

Maculelê é um tipo de dança folclórica de origem afro-brasileira e indígena da época do Brasil Colônia. É uma forma de dança que simula uma luta tribal, usando como arma dois bastões. Associação Motta apresenta autêntica cultura afro-brasileira que valoriza nossa cultura, nossa gente.

12h30 – DJ F.DE.FELA

Afrobeat, filhos de Fela Kuti é a pegada do DJ F.de.Fela pra exaltar e embalar a todos no ritmo contagiante da África.

13h – ANA SANT’ANA

Ana Sant’Ana ao violão e voz, traz músicas autorais e todo seu talento para o Juca Jazz Festival.

13h30 – EZEQUIEL BRAGA

Um verdadeiro “bluesman”, líder da banda e do programa de mesmo nome “Soul Blues”, Ezequiel Braga apresenta músicas do gênero e conta um pouco sobre as origens do blues e do jazz.

14h30 – CORDA CORAL DE AMERICANA e CORAL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE VOZES BÁRBARAS

Para o Dia Internacional do Jazz, um encontro incrível e cheio de significados une cantoras e cantores de duas cidades que têm laços, fios e muita história em comum, para cantar juntos as origens da música universal. A maestrina Ana Paula Rotger e o maestro Eduardo Lustosa comandam esse encontro histórico defronte ao Museu da Imigração e o Centro de Memórias.

15h – DJ VINY BLANCO

Dj Viny Blanco, Disco Preto – Viny, vinil, tudo conspira para esse disc-jóquei fazer o que faz com muita competência e emoção. Não poderia faltar nesse dia.

16h – MÁRCIO LEMOS TRIO

No vasto e fascinante caminho da música, o jazz tornou-se a sua grande inspiração e dedicação. Márcio Lemos é um verdadeiro “jazzman” com sua guitarra precisa e dedicada ao estilo que elegeu como foco para seu trabalho. Acompanhado pelos excelentes músicos Rodrigo Batista, contrabaixo e Heber Pequeno na bateria, esse power trio é música nas veias, tudo de bom!

17h – LAÉRCIO ILHABELA

Essencial. Entre tantas histórias, célebres encontros e trabalhos com Paulinho Nogueira, Sebastião Tapajós, programas do Rolando Boldrin entre vários outros, Laércio Ilhabela solo com seu violão, sempre impactou plateias aqui e na França, especialmente com suas próprias composições. Neste formato, especialmente apresenta algumas delas neste 30 de Abril.

17h30 – ARTURZINHO AGUIAR – Além do Carmo

O contrabaixista Arturzinho Aguiar já acompanhou Carlos Lira, Maria Creuza, Hermeto Paschoal, Armandinho Macêdo, entre muitos outros. Para essa ocasião, traz o seu show “Além do Carmo” no encerramento do Juca Jazz Festival, no Dia Internacional do Jazz. Nesse trabalho, toda sua desenvoltura técnica no instrumento e sua capacidade criativa nas composições cheias de originalidade ao misturar elementos rítmicos da música afro e afro baiana com as improvisações, as melodias e as harmonizações do jazz, do funk e do pop. A riqueza multicultural de sua terra natal – Salvador, Bahia, se faz presente. O show “Além do Carmo”, de Arturzinho Aguiar, é uma realização do ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Serviço:

Juca Jazz Festival em Santa Bárbara

Domingo, dia 30 de abril, das 10 às 19 horas

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita