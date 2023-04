Mês de maio no Hopi Hari tem promoção de ingresso “compra 1 leva 2”

Assim como coração de mãe, o parque temático Hopi Hari não quer deixar ninguém de fora no mês de maio e nesse período tão especial prorrogou a promoção ‘Diversão em Dobro’. Até o dia 28/05, aos sábados, domingos e feriados, na compra de um ingresso o segundo sai como cortesia. A dinâmica é simples e a promoção é validada diretamente nas catracas do parque. A compra do ingresso pode ser feita em qualquer canal, site, central de vendas ou bilheteria, e a promoção é válida independente do sexo do pagante e mesmo que não seja um pagante integral. Ou seja, passaportes de estudante, tikitos, servidor público, de excursões, por exemplo, validam a promoção. Não entram na promoção ingressos cortesia e visitantes que assinam o plano anuali.

Outra boa notícia é que além do ingresso em dobro, sem nenhum custo adicional, os visitantes poderão aproveitar o Hopi Night, evento noturno que traz a experiência de grandes festivais de música eletrônica para o público que não tem idade ou que não pode participar por algum motivo desses eventos. O evento, já tradicional no parque, inicia sua 11ª edição em 05 de maio. Este ano, o espetáculo, que acontece das 18 às 20h30, terá o tema Hollywood e um incrível setlist da música eletrônica, inclusive com DJ’s que também estarão no Festival Tomorrowland, evento global do segmento que em 2023 acontece no Brasil. Uma grande estrutura foi montada para o evento que pela primeira vez terá 2 palcos, um em Infantasia e outro em Kaminda Mundi.

O País Mais Divertido do Mundo conta com mais de 40 atrações voltadas para todas as idades. São brinquedos mais radicais para quem gosta de aventura, como a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América do Sul, ou brinquedos mais tranquilos para as crianças, além de shows de teatro e outros espetáculos que já estão incluídos no ingresso.

As datas em maio que entram na promoção são: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28.