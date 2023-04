Os vereadores Carlão Motorista (Republicanos) e Júlio César Kifú (PL) participaram, na tarde da última quinta-feira (27), de reunião na Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, com representantes do Poder Executivo, do Tivoli Shopping e de motoboys que entregam refeições por meio de aplicativo. O objetivo do encontro é garantir que esses profissionais, ao utilizarem um ponto de apoio na área de estacionamento do shopping, não percam corridas. Atualmente, esses motociclistas aguardam por novas entregas num canteiro da avenida Santa Bárbara, sob uma cobertura de lona improvisada.

Na reunião, o coordenador de segurança do Tivoli, Evandro Soares, informou que o centro de compras estuda criar um ponto de apoio aos motoboys e que já oferece um bolsão do estacionamento, além de bebedouro e sanitários, permitindo a permanência desses entregadores dentro do shopping. Ele explicou, no entanto, que a Ifood precisa reconhecer o local como base para esses profissionais, mantendo a área de entrega e a mesma taxa oferecida aos motoboys que aguardam do lado de fora do estabelecimento.

Ainda no encontro, o secretário de Trânsito, Rômulo Gobbi, destacou o risco que os entregadores enfrentam ao ficarem parados na avenida Santa Bárbara e afirmou que a Prefeitura deve notificar a empresa Ifood, sob pena de serem responsabilizados em caso de acidentes nesse local. O vice-prefeito Felipe Sanches, também presente na reunião, confirmou que o Poder Executivo pretende oficiar a empresa, para que medidas de segurança sejam tomadas em favor desses entregadores.

A próxima reunião entre representantes da Prefeitura, do Tivoli Shopping e dos motoboys já foi agendada para o dia 18 de maio, também na Secretaria de Segurança e Trânsito. Antes dessa data, o vereador Carlão Motorista deve visitar o escritório do aplicativo em Campinas e solicitar a alteração do algoritmo, para que o centro de compras se torne uma base de apoio aos entregadores. A Prefeitura, o vereador Kifú e representantes do Tivoli também se comprometeram a notificar a empresa, para que ela autorize a criação desse ponto de apoio, evitando a aglomeração de motoboys em canteiro da avenida Santa Bárbara. Kifú ressaltou que tem cobrado a criação desse espaço desde 2021, quando obteve resposta negativa da empresa de delivery.