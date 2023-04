De novo. Vereador usa rede social para divulgar informação errada

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Celso Ávila (PV), usou seu perfil no Facebook esta semana para fazer uma publicação sobre vigilantes nas escolas do município. O fato curioso é que o parlamentar divulgou informações que não condizem com a verdade, em meio a um cenário de bastante medo de pais, alunos e funcionários de escolas em relação à violência.

Essa não é a primeira vez que Celso Ávila usa da ferramenta digital para espalhar informações sem confirmação e não retrata o fato depois.

Na postagem realizada no último dia 25, Celso “informava” que, das 58 escolas municipais de Santa Bárbara, apenas 11 contavam com vigilantes. Ao ver a postagem, o NM questionou a prefeitura sobre os números colocados pelo vereador. A prefeitura informou que, na verdade, o município possui 56 unidades escolares municipais e que dessas, 32 já contam com vigilantes e que a administração trabalha para, em breve, atingir todas as unidades.

O vereador, que tem todos os mecanismos para confirmar uma informação de forma oficial antes de divulgá-la, apagou a postagem.

MAIS DOIS EPISÓDIOS. Em março, Ávila também foi às redes – esse em forma de vídeo -, tentar imputar à prefeitura a culpa por pacotes fechados de fraldas descartadas em um ecoponto da cidade. Logo depois foi informado a todos que os pacotes foram descartados por uma farmácia particular e que não estavam apropriadas para uso. O vereador não divulgou a verdade depois do ocorrido.

Em uma outra publicação, Ávila usa uma foto da cidade de Valinhos para induzir os eleitores a acreditarem que se tratava de solo barbarense.

