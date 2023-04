Centro Cívico recebe dezenas de atletas em Torneio de Tênis de Mesa

A 2ª etapa do Torneio do Ranking de Tênis de Mesa, realizado pela Secretaria de Esportes de Americana, reuniu, nesta quarta-feira (26), 47 jogadores no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico).

O torneio conta com mesa-tenistas de Americana e região e serão realizadas no total 8 etapas até a grande final, prevista para setembro. As disputas foram divididas da seguinte maneira: categoria A (sem limite de idade), categoria B (com idade livre e para intermediários) e categoria iniciante C (para atletas iniciantes até 15 anos).

“A segunda etapa foi um sucesso, e é visível que, após a reforma no Centro de Treinamento, estamos tendo mais público e mais atletas interessados na modalidade”, disse o professor Maurel Luchiari.

“Parabéns à todas as equipes que participaram do torneio, foi um sucesso e mostrou o nível técnico dos atletas. Boa sorte a todos na próxima etapa”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados:

Categoria A:

1º lugar – Thiago Otanari

2º lugar – Giovanni Starnini

3º lugar – Frederico Martins e Daniel Rodrigues

Categoria B:

1º lugar – Igor Santarosa

2º lugar – Angelina Angelicci

3º lugar – Maxuel Santos e Lucas Atilio

Categoria C:

1º lugar – Jorge Dantas

2º lugar – Henrique Bonaldo

3º lugar – Lucas Fazan e Maycon Gabriel

A 3ª etapa do Torneio do Ranking de Tênis de Mesa será no dia 31 de maio, no Centro Cívico, que fica na Rua Sergipe, 250, no Jardim Colina. Mais informações pelo telefone (19) 3406-6111.