Procon Americana participa do evento “Acia com Você no Azul”

O Procon de Americana irá participar do evento “Acia com Você no Azul”, no dia 6 de maio, das 9 às 13 horas, na Avenida Paschoal Ardito, nº 1221, em frente à igreja São Vito. A ação é voltada a empresários e comerciantes que precisam recuperar dinheiro com inadimplentes, e também irá ajudar consumidores a regularizar seus débitos e fazer consultas gratuitas junto ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) .

O secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, Hugo Troly, enalteceu os serviços do órgão municipal e mais uma parceria com a Acia – Associação Comercial e Industrial de Americana. “É sempre importante a atuação do Procon junto à população, para que todos consigam solucionar as demandas da melhor forma possível, de maneira rápida, inteligente e humana”, disse.

“O Procon tem como missão equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores, assim o evento da Acia é uma oportunidade para colocar em execução essa mediação entre as partes, caso haja alguma dúvida em respeito às propostas e negociações que ocorrerão no dia”, disse diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O empresário ou comerciante que tiver dívidas a receber, deve apresentar as informações para a associação, que irá atualizar os dados do inadimplente, fazer a inclusão no cadastro de devedores e entrar em contato com a pessoa para negociar o pagamento das dívidas.

Para participar do evento é preciso entrar em contato pelos telefones (19) 3471-3877, (19) 98400-8397, (19) 99207-5107 ou pelo e-mail crc@acia.com.br