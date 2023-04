Mais 14 médicos começarão a atender na saúde pública de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, está convocando 14 médicos, de diversas especialidades, aprovados no Concurso Público 001/2022, realizado este ano. São três médicos pediatras; três ginecologistas; um médico de família e sete médicos psiquiatras.

Além dos médicos, a Administração está convocando também outros 14 profissionais: três ajudantes gerais; um pedagogo; um engenheiro; um escriturário; dois pintores; e seis professores desportivos.

“Abrir concurso e fazer as convocações é valorizar profissionais de carreira, além de oferecer um serviço cada vez melhor à população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Estou muito feliz por mais esse passo da Administração, iremos ampliar a oferta de serviço e novos aprovados serão chamados”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“A saúde é prioridade da Administração do prefeito Chico Sardelli e a convocação reforça o nosso compromisso de ampliar o quadro de profissionais e levar atendimento de qualidade à população”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos será publicada no Diário Oficial do município desta sexta-feira (28), disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

Esses profissionais deverão comparecer no dia 04 de maio, às 13h30, no Auditório Villa Americana, nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, para assumirem suas respectivas vagas.