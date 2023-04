Chico e Cezaretto se reúnem com secretário estadual de habitação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário Municipal de Habitação, Luiz Cezaretto, estiveram reunidos na quarta-feira, 26/04, com o secretário Estadual da Habitação, Marcelo Cardinale Branco, em São Paulo (SP).

No encontro, com a presença de técnicos da secretaria estadual e do Chefe de Gabinete, Coronel Diniz, foram debatidos e colocados em pautas, projetos e alternativas para investimentos habitacionais na cidade de Americana.

“Essa aproximação com o Governo de São Paulo é extremamente importante para que consigamos trazer mais programas habitacionais e investimentos para a nossa cidade”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Chico e Cezaretto se mostraram satisfeitos com o resultado da reunião na capital paulista. “Existem diversas alternativas para a Habitação, além dos projetos que temos em andamento na cidade atualmente em parceria com o Governo do Estado. Agradeço pela recepção e atenção do secretário Marcelo (Cardinale Branco) e todo corpo técnico da pasta”, afirmou Cezaretto.