Americana será a 1ª cidade da RMC a ter iluminação 100% de LED

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (27), que Americana será a primeira cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com iluminação de LED em todas as vias públicas até o fim deste ano. Ele estava acompanhado pelo vice-prefeito Odir Demarchi e pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Um anúncio importante, muito esperado pela população de Americana. O investimento nessa tecnologia promoverá melhorias na segurança pública e economia do dinheiro público, deixando nossa cidade mais bonita, agradável e moderna, interferindo diretamente na qualidade de vida das famílias”, disse o prefeito Chico.

A previsão da Sosu é que a nova fase de substituição dos equipamentos para LED comece na primeira quinzena de maio. A primeira etapa atenderá os bairros Jardim Nova Americana, Jardim Brieds, Vila Grassi, Jardim Recanto, Vila dos Galos, Vila Biasi, Vila Rasmussen, Vila Gallo, Vila Elvira, Vila Santa Catarina, Vila São Pedro, Jardim Marcia Cristina e Jardim São Pedro, onde serão substituídos 1415 pontos de iluminação pública.

A segunda etapa contemplará a substituição de 1.105 lâmpadas dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações, Jardim Novo Horizonte, Jardim Guanabara e região. A previsão é que até dezembro deste ano, Americana esteja com 100% LED nas vias públicas.

O vice-prefeito Odir Demarchi parabenizou o prefeito Chico, o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e o engenheiro responsável pela iluminação pública de Americana, Marcelo Giongo. “Vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão executando e o prefeito Chico por seguir investindo em tecnologia e segurança para a nossa população”.

“Essa modernidade oferece segurança para a população, pois as lâmpadas são mais eficientes na luminosidade, garantindo também mais economia ao município”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Em 2021 e 2022, a Prefeitura de Americana investiu R$7,4 milhões na implantação de LED, completando 65% das ruas e avenidas com a nova tecnologia, totalizando cerca de 6.500 pontos instalados, neste processo licitatório.

Nesta próxima fase, a Prefeitura de Americana investirá mais R$ 20.420.836,72 em modernidade pública, substituindo 12 mil pontos das vias com lâmpadas de LED, melhorando a luminosidade e gerando uma energia mais limpa e econômica.

A empresa SRE Engenharia e Construções LTDA foi a vencedora do processo licitatório para a execução das obras e serviços de substituição de tecnologias das luminárias, por meio de recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). O sócio-proprietário da empresa, Wilhelm Heinz Crosara exaltou o pioneirismo de Americana com 100% das vias públicas com lâmpadas de LED. “Americana entra no hall das poucas cidades a nível Brasil com 100% LED. A maioria tem 30%, no máximo 50% desse tipo de iluminação”.

O anúncio contou ainda com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Silvio Dourado e Gualter Amado, do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, dos secretários adjuntos Marcelo Giongo (Unidade de Transportes e Sistema Viário) e Thiago Guimarães (Gestão de Convênios).

