Americana abre inscrições para curso gratuito de patchwork

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) está com inscrições abertas para o curso gratuito de “patchwork e suas aplicações”, com a oferta de oito vagas.

Os interessados podem efetuar a matrícula entre os dias 16 e 19 de maio, das 9h30 às 16h30, no próprio Cuca, que fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal, portando RG e CPF.

O curso será realizado de 23 de maio a 19 de julho, às segundas e quintas, das 15h30 às 18 horas. É necessário ter conhecimento em costura com a utilização de máquina de costura industrial reta, ser maior de 18 anos e adquirir os materiais, cuja lista ficará disponível na Secretaria do Cuca.

O patchwork é uma técnica milenar que une tecidos com uma infinidade de formatos, cores e aplicações. Sua principal característica é a formação de blocos para a confecção de peças inteiras, como barrados de seminole, bolsa a tiracolo, almofada fondation, entre outros.

Embora o estudo do patchwork seja aplicado no curso de retalhos que existe na grade anual dos treinamentos ofertados pelo CUCA, neste curso em específico os tecidos a serem utilizados deverão obedecer aos seguintes padrões: ser 100% algodão e possuir tamanhos iguais ou superiores a 20 cm. Os outros materiais a serem empregados serão o cortador circular e as réguas especiais.

“Os cursos do Cuca abrem caminhos para muitas pessoas que desejam conquistar renda e emprego. Fomenta, ainda, nosso mercado de trabalho a avançar e crescer cada vez mais”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

O Cuca oferece cursos gratuitos para a população de Americana, sempre com o foco de promover capacitação profissional e, com isso, proporcionar a inserção no mercado de trabalho. Os cursos mais frequentados são da área têxtil, cuja demanda por profissionais é bastante alta no Posto de Atendimento ao Trabalhador da cidade.

Em parceria com estabelecimentos de ensino, foi criado o Programa Futuro Certo, que também tem como meta o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, são oferecidos cursos e treinamentos mais rápidos nas áreas de estética e de gastronomia.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3461 4131.

