Ataque do Pitbull. Mãe faz campanha em NOdessa

Na noite da última sexta-feira(05), uma criança de apenas 10 anos sofreu ataque de pitbull

no bairro São Jorge, localizado em Nova Odessa.

A criança teve seu rosto e orelha gravemente feridos pelo animal.

Hoje(07), a mãe da criança, Fabiana Noli veio a público em redes sociais fazer um apelo, veja a seguir:

“Eu não queria expor meu filho, mas me deparei com uma publicação que não pude me calar, um cachorro da raça Bit Bull atacou meu filho, ele teve a orelha decepada todinha , está com o rosto todo mordido, estamos na Unicamp, graças a Deus meu filho está fora de qualquer perigo, mas hoje quando abri o Face vi uma publicação dos donos do cachorro que fez isso com meu filho e o outro Pit Bull deles estava perdido, gente alguém precisa fazer alguma coisa , alguém preciso tirar o cachorro deles pois o cachorro não tem culpa, quem tem é o dono , alguém faz alguma coisa pra outra criança não passar o que meu filho está passando pelo amor de Deus”.

