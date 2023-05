Palmeiras goleia Goiás (5-0) fora de casa

O Palmeiras goleou o Goiás por 5 a 0, neste domingo, em Goiânia

e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Com direito a quebra de jejum de Dudu e do reencontro de Endrick com a rede, o Verdão aproveitou as superioridades técnica, númerica e no placar para dominar a partida e sair da casa do adversário com três pontos na bagagem. Artur, Sidimar (contra) e Raphael Veiga completar o o marcador na Serrinha.

Apesar de o Goiás ter sido o mandante da partida, quem tomou as iniciativas foi o Palmeiras, que durante os primeiros minutos controlou a posse de bola e não teve pressa para definir as jogadas. Não demorou muito para, em cobrança de escanteio, Raphel Veiga cruza na cabeça de Zé Rafael, que desviou para trás e encontrou Artur, que só teve o trabalho de cabecear para abrir o placar na Serrinha. O Esmeraldino buscou um sufoco logo em seguida para tentar o empate, mas esbarrou na defesa adversária, que afastou os perigos.

Sem necessidade de “tirar o pé”, o Verdão aproveitou a vantagem no placar para administrar a partida ainda no primeiro tempo. Enquanto isso, o Esmeraldino explorava o lado direito da defesa palmeirense, que se salvava pela consistência de todo o sistema. Nos contra-ataque, a equipe de Abel Ferreira tomava decisões erradas, mas em um deles Rony sairia cara a cara com o goleiro e foi parado com falta dura de Lucas Halter. O VAR solicitou a análise do árbitro de campo, que decidiu expulsar o zagueiro. Na cobrança de falta, Veiga quase fez um golaço, mas Rangel fez milagre.

Verdão volta do intervalo e amplia o placar