Devia pra Justiça. Foi em cana no domingo

Um homem que devia pra Justiça foi detido por Guarda

Municipais em Santa Bárbara d’Oeste este domingo. O rapaz tinha conquistado o direito de sair da cadeia para trabalhar e voltar no período da noite. Mas parou de cumprir o acordado e não voltava mais para o presídio.

Ele foi detido no meio da tarde no bairro Planalto do Sol. Era por volta das 16:30. Os GMs já conheciam V.S.A. de outros carnavais e viram ele e um outro rapaz na av. Alonso Keese Dodson. Ele tentou fugir, mas não deu muito certo.

Abaixo a descrição dos GMs enviada para a imprensa.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 07 de maio 2023

.📍HORA: 16:30

.📍LOCAL: Av. Alonso Keese Dodson, 224 – Bairro Planalto do Sol II

🛑 Captura de indivíduo procurado pela Justiça

Síntese:

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo referido bairro deparou com S.G.S. e V.S.A. em meio a calçada, sendo que já era de conhecimento da equipe que S. possuia um mandado de prisão em seu desfavor, sendo detida.

Nesse momento V. tentou evadir-se correndo, sendo acompanhado e resistindo a abordagem, o qual foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo, e que após detido informou que estava preso no CPP de Campinas, e que em determinado momento que saiu para trabalhar devendo voltar para pernoitar na detenção, não retornou. Diante do ocorrido ambos foram conduzidos ao plantão policial, e após a lavratura do boletim de ocorrência S. foi conduzida a cadeia pública feminina de Monte Mor e V. retornou ao CPP de Campinas ficando ambos à disposição da Justiça.

Foto ilustrativa

