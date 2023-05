O jovem Higor Francisco, de 27 anos, morreu, na madrugada desta quinta-feira, após sofrer duas paradas cardíacas. Ele teve 50% do seu corpo queimado após tentar acender um tacho no último dia 27.

Higor aguardava há 6 dias por uma transferência para um hospital que pudesse realizar o tratamento intensivo para queimados. A espera é feita através do CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) do Governo Estadual. Enquanto aguardava a transferência, Higor estava internado na UTI do Hospital Santa Bárbara.

O NM pediu um posicionamento da prefeitura quanto ao processo de aguardar a vaga enfrentado por Higor e recebeu a seguinte nota:

“O Município de Santa Bárbara d’Oeste lamenta profundamente o falecimento de Higor e apresenta suas condolências à família. O Município ressalta ainda que tudo que estava ao alcance da gestão municipal – com atendimento em leito de UTI – foi oferecido ao paciente.

Na data do acidente, 27 de abril, o paciente foi atendido imediatamente no pronto-socorro da rede municipal. Logo em seguida, na mesma data, o paciente foi transferido para leito de UTI da Santa Casa | Hospital Santa Bárbara – nível de atenção mais qualificado existente para casos graves no Município.

Prontamente foi solicitada vaga em unidade especializada de queimados via CROSS (Central de Regulação de Serviços e Ofertas de Saúde do Estado. Este serviço mais específico para casos deste tipo é mantido e gerenciado pelo Governo do Estado. Não havia disponibilidade de vagas naquela oportunidade.

Assim que a vaga foi disponibilizada pelo Governo do Estado e assim que o paciente apresentou condições estáveis para a transferência, a mesma ocorreu. Porém, ao chegar à unidade de referência em Campinas, o paciente não resistiu e faleceu“.