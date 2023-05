O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quinta-feira (04) as 28 moradias do Vida Longa “Rosemeire de Oliveira – Rose”, o mais novo empreendimento habitacional do Município. Construído no bairro Cândido Bertini, entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, o Vida Longa é destinado às pessoas com 60 anos ou mais, preferencialmente sós e com vínculos familiares fragilizados.

O evento contou também com a participação do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, de representantes do Governo do Estado – como o secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eli Correia Filho, o sub-secretário Estadual de Assuntos Metropolitanos, José Police Neto, o Diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Sílvio Vasconcellos, o gerente da CDHU em Campinas, Fernando Ferreira, o coordenador de Ação Social, Itamar Junior, e o coordenador do programa Vida Longa, Elcio Sígolo -, além de autoridades do Município, dos profissionais que atuam no Vida Longa em Santa Bárbara e dos primeiros moradores do empreendimento.

As moradias têm dispositivos de acessibilidade e conceito arquitetônico que proporciona a facilidade de locomoção do seu morador. As 28 unidades contam com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. Itens de segurança e acessibilidade também constam no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros. Entre as áreas comuns estão salão com refeitório e espaço para assistir televisão, espaço externo com churrasqueira e forno à lenha, aparelhos para atividade física, bancos de jardim, horta elevada e paisagismo.

“Este é um projeto pensado e executado com todo carinho em uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Há dois anos estávamos aqui lançando a pedra fundamental da obra e hoje proporcionamos esta grande conquista às pessoas que tanto contribuíram ao longo das suas vidas com a nossa sociedade. Construímos e entregamos as moradias às pessoas que mais precisam, em um condomínio que reúne tudo aquilo que os idosos precisam, com imóveis adaptados e uma ampla área de convivência”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“O que notamos aqui hoje é que existe algo diferente: a sensibilidade apresentada pelo prefeito e pelo governador Tarcísio. Pensamos naqueles que mais precisam, estendendo a mão aos idosos, oferecendo moradia e realizando sonhos”, acrescentou o secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eli Correia Filho.

A Secretaria de Promoção Social é responsável pela gestão e execução do programa Vida Longa no município. A avaliação para inclusão dos idosos no programa ocorre mediante os encaminhamentos recebidos pela rede socioassistencial, com processo de busca-ativa e devida avaliação técnica conforme regras estabelecidas.

Também estiveram presentes os secretários municipais Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Hamilton Cavichiolli (Obras), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Vinícius Furlan (Esportes), José Carlos Naidelice (Planejamento), Tânia Mara da Silva (Educação), Maria Cristina Silva (Promoção Social), Rodrigo Maiello (Controle Geral), o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, os vereadores Careca do Esporte, Carlos Fontes, Carlão Motorista, Eliel Miranda, Esther Moraes, Juca Bortolucci, Julio César Kifu e Kátia Ferrari e familiares da homenageada – Rosemeire de Oliveira foi servidora pública do Município, com atuação na Secretaria de Promoção Social e faleceu em 2022.