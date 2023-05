Entre o período de maio deste ano até abril de 2023, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) irá distribuir R$ 200 mil em prêmios para os consumidores, incluindo um veículo zero quilômetro. O “Espetáculo de Prêmios” terá sorteios praticamente todos os meses e para concorrer basta que o consumidor faça suas compras nos estabelecimentos que estiverem identificados com os cartazes da campanha. A cada R$ 50 o cliente recebe um cupom. A promoção tem adesão de empresários, lojistas e prestadores de serviços.

O “Espetáculo de Prêmios” tem como principal objetivo estimular as vendas e ao mesmo tempo atrair consumidores e oferecer a oportunidade de concorrer ao prêmios durante o ano todo. A campanha teve início nesta semana, no dia 2, e o primeiro sorteio está programado para o dia 31. Além do carro, haverá o sorteio de uma moto Honda Elite, uma moto Meteor 350 Fireball, quatro notebooks, sete celulares Samsung S22 5G, dois smartwatchs Samsung, cinco cestas grandes de chocolate, cinco cestas de flores e chocolates, oito smarts TVs de 43 polegadas UHD Samsung, dois patinetes elétricos, dois tablets e um videogame Playstation 5.

Com relação ao Dia das Mães, o comércio do Centro e dos bairros terá horário especial. Na sexta-feira, dia 12, as lojas funcionam até as 20 horas, e no sábado dia 13, o horário será até 18 horas.

No sorteio específico de maio os prêmios oferecidos serão uma moto zero quilômetro de 125 cilindradas, uma Smart TV de 43 polegadas, um notebook e um celular. Os demais sorteios acontecem em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 29 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro, 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril. O regulamento completo do evento está no site acia.com.br