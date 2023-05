Escolas de Americana continuam recebendo dedetização

Os serviços de dedetização nas unidades (escolas) da rede

municipal de Educação prosseguem, nesta segunda-feira (8), após o horário das aulas e saída dos educadores, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Ceci (Jardim Brasília), Tangará (Frezzarin) e Corimbó (Jardim São Paulo) e no Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”.

Na terça-feira (9), é a vez das EMEIs Carandá, no bairro Vila Mathiensen, e Manaí, no Parque Novo Mundo. Até o fim da semana, também está prevista a dedetização das Casas da Criança Curió, Manacá, Panamby, Pitanga, Taraguá e Urupê e da Creche Tupã.

Todas as 54 unidades escolares serão contempladas com a ação, retomada na última sexta-feira. O serviço inclui a dedetização e aplicação de fumacê no combate a mosquitos, inclusive o transmissor de dengue. Os serviços são realizados rotineiramente e a primeira rodada de 2023 foi concluída em fevereiro.

“Realizamos a manutenção preventiva nas unidades de forma a garantir as condições adequadas para a execução do calendário escolar e o bom atendimento dos alunos, como é a premissa do prefeito Chico Sardelli para a Educação em Americana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.