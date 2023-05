Vereadores de SB apresentam 11 projetos para denominação de ruas



Os vereadores protocolaram, ontem (16), 11 projetos de lei relacionados à denominação de ruas em diferentes bairros. Dessas proposituras, 10 são de autoria do vereador Careca do Esporte (Patriota) e uma foi apresentada pelo vereador Juca Bortolucci (PV).

Os projetos de lei 182, 183, 184, 186 e 187, de autoria do vereador Careca do Esporte, dispõem, respectivamente, da denominação das ruas G, H, B, C e A, na Vila Pântano III, em homenagem a Antônio Pântano, Ivanise Jacome Pântano, Mario Jacome Pântano, Alcides Pântano e Alvina Sabadin Pântano.

Já o PL 185/2023, de autoria do vereador Juca Bortolucci trata da denominação da rua 12, do loteamento Empresarial, Comercial e Industrial Solaris, como rua Prof. Valdira Kreft Andrade.

Careca do Esporte também é autor dos projetos de lei 188, 189, 190 e 191, relativos à denominação das ruas J, O, P e Q do loteamento Terra Santa, em homenagem, respectivamente, a Henrique Rossi, Diogo Ortega Ribeiro e Valdir Alcântara de Oliveira. Por fim, ele apresentou o PL 192/2023, que denomina a rua 16 do loteamento industrial Solaris em homenagem a Julio Sabadin.

Todas as proposições estão acompanhadas da biografia dos homenageados e podem ser consultadas, na íntegra, no site https://www.camarasantabarbara.sp.gov.br/, por meio do link “Legislação” no site oficial da Casa de Leis.

