A rede Outback Steakhouse anunciou nesta segunda-feira (15/5) o retorno de uma promoção que fez sucesso durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Trata-se do rodízio de aperitivos com chope na “happy hour” da marca. Por R$ 99,90, é possível pedir petiscos clássicos Outback e chopp à vontade.

A promoção ocorre de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h. O rodízio inclui aperitivos clássicos do Outback, como Billy Ribs, Kookaburra Wings, Fritas com Cheddar, Nachos e Bloom Petals. O chope, Brahma claro ou escuro, é servido na caneca de 340 ml.

As opções não-alcoólicas do rodízio são refrigerante Guaraná Antarctica ou chá Iced Tea. A versão sem álcool do serviço sai por R$ 94,90. Para crianças menores de 12 anos, o preço é de R$ 54,90.

A promoção é válida por tempo limitado.

