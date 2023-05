DAE faz audiência pública sobre Saneamento Básico esta 4a

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, nesta 4a

-feira (17), às 19h, no plenário da Câmara Municipal, audiência pública para a discussão da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Será apresentada a proposta de revisão do Plano Municipal, referente ao capítulo de esgotamento sanitário, e debate público sobre as contribuições apresentadas por escrito pelos presentes na audiência. A ação atende ao artigo 51 da Lei Federal nº 11.445/2007.

A população pode participar da discussão, enviando sugestões. Até o dia 17 de maio, a minuta da proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico está à disposição dos interessados para consulta pública, por meio do link: https://daeamericana.sp.gov.br/plano-municipal-de-saneamento-básico

Sugestões e comentários relativos à proposta submetida à Consulta Pública poderão ser enviados para o e-mail ambiental@daeamericana.sp.gov.br , até o dia 22 de maio, mediante formulário específico disponível no link https://daeamericana.sp.gov.br/plano-municipal-de-saneamento-basico , juntamente com os demais documentos da Consulta Pública.

As contribuições também poderão ser entregues pessoalmente na sede da Prefeitura de Americana ou no DAE (setor de protocolo), contendo identificação e contato do participante, desde que estejam devidamente inseridas no referido formulário específico disponibilizado.

O superintendente do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia, explicou a importância da revisão do Plano para o município e a participação da população no processo de discussão: “O município de Americana teve um desenvolvimento bastante expressivo nos últimos anos e o Poder Público precisa acompanhar com planejamento, investimentos, obras e ações para atender as demandas futuramente. Por isso, é importante a discussão e metas para que a cidade cumpra os objetivos e assegure o bem-estar e a qualidade de vida da população”.

O DAE fica na Rua dos Estudantes, 333 – Vila Cordenonsi.

A Câmara Municipal de Americana está localizada na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835, no Jardim Miriam.

