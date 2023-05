Manuela Ganciar campeã no ZXperience e líder no ranking

paulista de tênis pela ZXperience Tennis Open Infantojuvenil, disputada de 10 a 12 de maio, na Academia Slice, em Santana de Parnaíba/SP. Na semifinal, Manuela venceu Yasmim Honda por parciais de 6/0 e 6/2. Na final, a atleta de Nova Odessa venceu Gabriela Barros por 6/4 e 6/1. Com seu segundo título em duas competições recentes disputadas pela FTP (Federação Paulista de Tênis), Manuela se mantém na liderança do ranking estadual na categoria 18 anos.

A tenista tem como uma das metas para 2023 manter-se na primeira colocação do ranking paulista, para garantir uma vaga na equipe da FPT na Copa das Federações de Tênis, que acontecerá no mês de julho, em Uberlândia/MG.

Em julho, Manuela também pretende disputar dois torneios internacionais juvenis, que acontecerão em Londrina/PR e Curitiba/PR. A tenista Manuela Gonçalez Ganciar tem incentivos dos patrocinadores Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e do Shopping ParkCity Sumaré, bem como dos apoiadores Grupo Aposerv, Estúdio New Corp e da nutricionista Daniela Kokol.

FPF realiza simpósio ‘Manipulação de Resultados e a Responsabilização dos Infratores’ nesta quarta-feira (17)

A Federação Paulista de Futebol realiza nesta quarta-feira (17) o simpósio “Manipulação de Resultados e a Responsabilização dos Infratores”, no Edifício Pelé, sede da entidade, a partir de 9h30.

O evento contará com cinco painéis distribuídos ao longo com dia, onde serão debatidos temas como a integridade das competições, relatórios de integridade, responsabilidade desportiva e criminal de infratores e reflexos trabalhistas da manipulação de resultados.

Participarão membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, da CBF e da FPF, integrantes da Polícia Civil de São Paulo, entre outros órgãos.

Para cobertura jornalística, envie e-mail para credencial@fpf.org.br detalhando o veículo de comunicação e dados completos dos jornalistas. O simples envio não garante o credenciamento: os pedidos serão respondidos por e-mail.

Ronaldo Nazário falou com exclusividade à Betfair; casa também calculou quais são os clubes favoritos nas partidas desta semana

A Copa do Brasil chegou à fase de oitavas de final com muitos clássicos estaduais e interestaduais. Nesta semana teremos pelo mata-mata o duelo entre Fla x Flu no Maracanã. Já em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio e o Corinthians vai ao Mineirão para jogar contra o Atlético Mineiro. Veja quem são os favoritos para essas e as demais partidas de acordo com a Betfair, e confira o comentário de Ronaldo Nazário, embaixador da casa de apostas e acionista majoritário do Cruzeiro, sobre sua equipe na fase eliminatória.

O Cruzeiro eliminou o Náutico em uma partida emocionante após a derrota nos Aflitos. A vitória por 2 a 0 no Independência aproximou ainda mais a equipe do seu torcedor. Desde a passagem de fase, a equipe da Raposa vem de jogos com vitórias no Campeonato Brasileiro conquistando,até o momento, a quarta colocação do torneio. Ronaldo Nazário falou em entrevista exclusiva à Betfair que sua equipe está preparada para enfrentar o Grêmio na primeira partida da Copa do Brasil, que acontecerá na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

“A gente vem numa crescente muito boa com o Cruzeiro, e agora são vários jogos importantes e difíceis, seja na Copa do Brasil, ou no Brasileiro. Nessa fase da Copa do Brasil, encontramos grandes campeões em chaves muito difíceis, no nosso caso pegamos o Grêmio, que tem um histórico positivo na competição”, afirmou Ronaldo Nazário à Betfair.

O sócio majoritário da SAF do Cruzeiro também relembrou as vitórias contra o Grêmio neste ano, quando venceu por 1 a 0 em 20 de abril, pelo Campeonato Brasileiro e pela Série B do ano passado, quando a Raposa empatou por 2 a 2 na Arena do Grêmio e venceu por 1 a 0 em Belo Horizonte.

“Acho que o Cruzeiro tem que aguentar o resultado no sul e buscar um bom resultado para passar de fase no jogo decisivo em casa. De qualquer maneira, é uma eliminatória bem equilibrada, nós já nos enfrentamos algumas vezes, seja pela Série B no ano passado e no Brasileiro deste ano. Mesmo tendo um retrospecto positivo nesses últimos três jogos, não quer dizer absolutamente nada, pois são jogos que serão decididos no mínimo detalhe.”

Ronaldo apontou também os destaques da equipe adversária, comandados por Renato Gaúcho e Luis Suárez. “Temos que tomar cuidado com Luis Suárez, que é um atacante experiente e tem faro de gol. Mas além dele, o Grêmio tem um time muito sólido e com mentalidade vencedora comandada pelo Renato Gaúcho. Então acredito que vai ser uma eliminatória difícil, mas acredito que o Cruzeiro pode passar por esse grande desafio na Copa do Brasil”, finalizou o embaixador da Betfair.