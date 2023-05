Americana registra morte por dengue; mulher de 24 anos

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (12) que o município confirmou um óbito causado pela dengue. Trata-se de uma mulher de 24 anos, moradora do bairro Jaguari, que faleceu no dia 16 de abril.

Este é o primeiro óbito por dengue registrado este ano em Americana. Em 2022 o município teve 4.304 casos confirmados de dengue com oito óbitos notificados.

O PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) destacou que o cenário atual é muito diferente, se comparado com 2022. De janeiro até o dia 12 de maio deste ano, o município teve 307 casos confirmados de dengue (positivos).

Os esforços do PMCD compreendem o trabalho ininterrupto de visitas de casa em casa, além das vistorias em comércios, terrenos baldios, praças públicas e canteiros centrais das vias públicas.

Óbito

A paciente começou a apresentar os sintomas no dia 10 de abril, com quadro de febre, dor muscular, náusea e vômito. Ela foi internada no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” no dia 15 de abril, vindo a falecer no dia seguinte.

De acordo com a Vigilância, o município foi notificado sobre a confirmação do caso nesta quinta-feira (11). O exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz foi o PCR, que detectou o sorotipo DENV1.

A Vigilância Epidemiológica informou que o resultado do exame de outro paciente, que também teve a morte suspeita pela doença, testou negativo. Portanto, não há mais nenhum outro caso de óbito suspeito em andamento.

Ações de combate

O PMCD ainda atua com trabalhos específicos em pontos estratégicos, como borracharias, comércio de sucatas, floriculturas, entre outros.

Além das ações operacionais, realiza atividades educativas, promovendo palestras e exposições em praças públicas, instituições de ensino, empresas e outros locais de grande circulação de pessoas.

Entre janeiro e abril deste ano foram realizadas 77.545 visitas em imóveis diversos envolvendo as ações de controle.