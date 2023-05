Alunos do Instituto Jr Dias visitam circo Khronos

Mais de quarenta crianças, alunos do Instituto Jr Dias (IJRD), puderam assistir gratuitamente, na última quarta-feira (10), a um espetáculo circense, que contou com apresentação de palhaços, malabaristas, acrobatas, dançarinas e muitos mais. O robô gorila, de 11 metros de altura, o dinossauro mecatrônico T-Rex e o Transformers, foram os destaques das atrações. Fruto de uma parceria do IJRD e Circo Khronos, que está pela primeira vez em Americana, os alunos do instituto tiveram oportunidade única de conhecerem e verem a magia do circo de forma gratuita.

Juninho Dias que acompanhou as crianças representando sua mãe, Izabel Dias, ressalta “Mais um dia marcante na minha vida e na vida das crianças que são atendidas pelo Instituto Jr Dias. Tivemos a oportunidade de levar mais de 40 crianças no circo, muitas pela primeira vez, de forma gratuita. O Instituto ainda forneceu pipoca e água para todos os alunos. São experiências que jamais serão esquecidas, nem por nós e nem por cada criança que se maravilhou com um verdadeiro espetáculo no palco do Circo Khronos, na Fidam”, disse.

A organização do Instituto Jr Dias informou ainda que na quarta-feira da próxima semana, levará mais uma turma de alunos, agora de outras modalidades da entidade para também desfrutarem da experiência.

O Circo Khronos está montado na Fidam (Feira Industrial de Americana), com sessões de terça a sexta-feira, às 20h30; aos sábados, às 18h e às 20h30; e aos domingos, às 18h e 20h30.

