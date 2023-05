Desrespeito. Sessão extraordinária começa com mais de 1h30 de atraso

Um desrespeito com os presentes, a imprensa e a população. A sessão extraordinária marcada para as 18h30 desta sexta-feira para votar as contas do ano de 2015 do ex-prefeito Denis Andia (MDB) começou com mais de 1h30 de atraso.

Sem qualquer motivo justificável aparente, o presidente Paulo Monaro (MDB) enrolou até às 19h55 para dar início à sessão. Na 1h30 de atraso, Monaro ficou “passeando” pelo plenário conversando com os presentes. O NM teve a informação de que a “segurada” foi a mando do vereador Eliel Miranda (PSD), principal articulador para que o parecer desfavorável às contas fosse acatado.

Funcionários da Câmara, imprensa e diversos presentes viram a atitude como um grande desrespeito.