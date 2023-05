Contas do ex-prefeito Denis Andia (2015) serão votadas nesta sexta

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), convocou, para esta sexta-feira, às 18h30, uma sessão extraordinária para votar as contas do ex-prefeito Denis Andia (MDB) referentes ao ano de 2015. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é desfavorável.

Na pauta desta reunião, está o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2023, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara Municipal, que reprova as contas da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste relativas ao exercício de 2015. Em seu artigo 1º, o projeto dispõe que ficam reprovadas as contas da Prefeitura, nos termos do parecer desfavorável à aprovação das contas emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia é presidida pelo vereador Arnaldo Alves (PSD) e conta com a participação dos vereadores Isac Sorrillo (Republicanos) – relator, e Celso Ávila (PV) – membro.