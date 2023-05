Famosa por suas belezas naturais e as paisagens deslumbrantes que compõem a Serra do Itaqueri, São Pedro investe em cativar turistas também pelo paladar. Concorrente do prêmio TOP Destinos Turísticos SP nas categorias Turismo Rural, Turismo de Parques Temáticos e Parques Naturais e Turismo Gastronômico, a cidade entrou recentemente para a rota da gastronomia no estado de São Paulo e tem apostado na qualificação da culinária local com o aprimoramento de pratos e serviços.

De restaurantes a food trucks, a ideia é atender ainda melhor aos turistas proporcionando experiências diferenciadas. Para isso, profissionais e proprietários dos mais de 100 estabelecimentos passaram a realizar, no fim de abril, cursos para o aperfeiçoamento nas áreas de preparo técnico e montagem de pratos, além de gestão de pessoas, atendimento diferenciado e boas práticas na manipulação de alimentos. Os cursos são ministrados pelo Senac, que é referência nacional em gastronomia e hotelaria.

“Essas ações ocorrem dentro do programa Bem Receber 2023, que busca qualificar nosso trade turístico para melhor recepcionar os visitantes e, com isso, também alavancarmos nosso posicionamento como destino turístico”, elenca Ronaldo Gasparelo, secretário de Turismo de São Pedro. “Nunca vimos uma sala de curso tão cheia, foi histórico. Os empresários de São Pedro estão empenhados em aprimorar e movimentar seus negócios”, completa.

Oportunidade que a empresária Raquel Caserta Salviatto fez questão de “abraçar” para trazer novos ares aos negócios da família, uma doceria fundada há quatro décadas pela mãe dela, Zuleika Caserta, em frente à praça Gustavo Teixeira (Praça da Matriz).

Já indicada pelo Guia Quatro Rodas como ponto de parada na estância, a Zuleika’s Doces foi um dos estabelecimentos eleitos na cidade pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, no início deste ano, para compor a rota gastronômica da Serra do Itaqueri.

“Minha expectativa com esses cursos oferecidos é de profissionalizarmos mais a empresa, porque nossos processos ainda são muito caseiros, há poucos anos sequer tínhamos computador na empresa. Assim, conseguiremos expandir mais os negócios”, comenta Raquel. “Qualidade temos de sobra, a prova são os clientes que saem de cidades vizinhas só para comer na Zuleikas Doces. Tem gente que já veio até de São Paulo só para relembrar os sabores da infância”, completa ela.

Festival de Inverno

A etapa de qualificação da gastronomia local termina no início de julho, na mesma época em que a estância receberá o 2º Festival de Inverno, que tem como tema neste ano a culinária italiana.

Atrativo para o turismo gastronômico, o evento ocorre de 7 de julho a 6 de agosto e contará com a participação dos restaurantes, food trucks, sorveterias, docerias e demais estabelecimentos que participaram do Bem Receber.

Nos próximos dias, a pasta do Turismo na cidade, inclusive, lançará em sua página no Instagram, @setursaopedro, as novidades sobre do 2º Festival de Inverno, elencando os endereços dos restaurantes inscritos e pratos especiais.

Outra ótima oportunidade para os amantes da boa gastronomia visitarem São Pedro será no fim de semana entre 11 a 13 de agosto, quando o Festival de Inverno se encerra abrindo espaço para a 10ª Festa Italiana, que será realizada na Praça Gustavo Teixeira. Por lá, uma estrutura será montada com todos os estabelecimentos participantes do Bem Receber e do 2º Festival de Inverno.

Hospitalidade

Ainda com foco em cativar os turistas, São Pedro receberá no segundo semestre deste ano outros cursos do programa Bem Receber, mas voltados para a hospitalidade, com foco em proporcionar a quem visita a estância boas experiências em recepção e acolhimento nos seus mais de 30 hotéis.

Realizado por meio de parceria entre a prefeitura de São Pedro, o Conselho Municipal de Turismo, o Senac Águas de São Pedro e a Associação Comercial e Industrial de São Pedro, o programa será encerrado em novembro, época em que o município pretende lançar o selo “Empresa Amiga do Turista”, que será concedido aos estabelecimentos qualificados nas áreas gastronômicas e de hospitalidade.

TOP Destinos

São Pedro está entre as 76 cidades que disputam em 16 categorias o prêmio TOP Destinos Turísticos, responsável por selecionar os melhores municípios turísticos do Estado de São Paulo. A estância concorre em três áreas: “Turismo Rural”; “Turismo de Parques Temáticos e Parques Naturais” e “Turismo Gastronômico”.