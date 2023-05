Dr Daniel de olho na coleta e Juliana, violência obstéstrica

O vereador Dr Daniel (PDT) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre o cronograma de coleta de lixo na cidade.

No documento, o parlamentar aponta que foi procurado por moradores que relataram preocupação com a falta de informações claras e acessíveis sobre o cronograma, o que compromete a eficiência do serviço. Ainda de acordo com Dr. Daniel, a coleta de lixo é uma atividade essencial para a manutenção da higiene pública, prevenção de doenças e preservação do meio ambiente.

“É de extrema importância que sejam fornecidas informações claras e atualizadas sobre o cronograma de coleta de lixo em nossa cidade. Dessa forma, os cidadãos poderão se adequar ao sistema, contribuindo para a eficiência do serviço”, aponta.

O autor questiona o Poder Executivo sobre os dias e horários em que a coleta é realizada em cada região da cidade; se há coleta para resíduos recicláveis; se existe algum programa de compostagem para resíduos orgânicos; qual o procedimento adotado em feriados; e se há um canal oficial de comunicação para que cidadãos reportem problemas relacionados à coleta de lixo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (30). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Juliana quer parcerias com universidades no combate à violência obstétrica

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal sugerindo ao Poder Executivo a formalização de convênios e parcerias com faculdades e universidades para capacitação de profissionais de saúde, objetivando estabelecer estratégias de prevenção de combate à violência obstétrica.

No documento, a parlamentar explica que a violência obstétrica atinge diretamente as mulheres e pode ocorrer durante a gestação, no parto e pós-parto, prejudicando a autonomia, o seu corpo e os seus processos reprodutivos, podendo manifestar-se por meio de violência verbal, física ou sexual e pela adoção de intervenções e procedimentos desnecessários.

“Com essas parcerias poderemos aprimorar o atendimento humanizado na assistência à gestante nas unidades de saúde, em bases clínicas, considerando a problemática da assistência obstétrica à mulher e seu contexto familiar”, aponta Juliana.

Ainda na indicação, a vereadora menciona que toda mulher tem direito a um acompanhante de livre escolha no pré-parto, parto e pós-parto, de acordo com a lei federal 11.108 de 2005.A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

