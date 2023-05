Assessora de Damares fala na CM SB sobre família conservadora

Ângela chamou atenção de Damares ao falar contra aborto



O Legislativo barbarense sediará a palestra “Aspectos Legais sobre Vida e Família, no Contexto Socioconservador”, ministrada pela jurista e advogada dr.ª Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, na sexta-feira, dia 26 de maio, a partir das 19h15, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. A realização do evento é da Rede Nacional Pró-Conservadora, com apoio da Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB).

Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ex-secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ângela é membro da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 1983, ela concluiu o mestrado em 2012 e o doutorado em 2016, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Em 2018, a conferencista tomou posse na Academia Paulista de Letras Jurídicas, sucedendo a acadêmica Regina Todelo Damião na cadeira de n° 46. Também é membro da Academia Brasileira de Filosofia, na qual ocupa a cadeira n° 36. Em janeiro de 2019, foi nomeada secretária nacional da Família, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Ângela havia chamado a atenção da titular da pasta, a ministra Damares Alves, em agosto de 2018, ao fazer, em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, sustentação contrária à descriminalização da interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação, como representante da União dos Juristas Católicos de São Paulo.

EPLB – Instituída por meio da Resolução nº 01/2018, a EPLB oferece suporte de natureza técnico-administrativa às atividades da Câmara Municipal e tem como principal interesse a realização de programas de capacitação de servidores, de agentes políticos e de educação para a cidadania.

O evento será aberto ao público e também poderá ser acompanhado por transmissão, ao vivo, pelo site oficial do Legislativo e pelos perfis da Casa de Leis no Facebook e no Youtube (@camarasbo).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento